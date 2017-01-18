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Волонтер розповів, як СБУ та ЗСУ заробляють на контрабанді на Донбас

16:11, сьогодні 906 Читать новость на русском
Родіон Шовкошитний
Родіон Шовкошитний / Facebook

В Україні процвітає постачання контрабанди на окуповані території Донбасу. Опікуються "контрабасом" окремі працівники СБУ, Антитерористичного центру, Фіскальної служби та військовослужбовці.

Про це "Українській правді" розповів волонтер Родіон Шовкошитний. Він 11 місяців працював у складі мобільної групи, яка в зоні АТО виявляла нелегальних торговців, що перевозили товар через лінію розмежування.

Шовкошитний розповів, що через "контрабас" могли вбити декількох людей. Також волонтер розповів про схеми, за якими нелегально возили товар на окуповану територію.

Журналіст Олексій Бобровников проводив своє розслідування, займався Луганською областю, кілька разів працював з нашою мобільною групою. Одного разу ми запланували засідку і Бобровников поїхав з нами. Тоді ми затримали, серед іншого, машину з наркомісткими препаратами. Олексій зробив з цього сюжет. І там був момент, як нам погрожував вбивством ротний з 15-го батальйону 58-ї бригади,
– розповів Шовкошитний.

Він зазначив, що є певний ряд вбивств, нібито випадкових смертей людей, які пов'язані з історією з контрабандою. Від рядових виконавців-пішаків до високих фігур. Ці вбивства були як в районі проведення АТО, так і в інших куточках України.

В АТО це списували на диверсійно-розвідувальні групи ворога, обстріли або ще щось. Є люди, які загинули через те, що не бажали закривати очі на те, що відбувається у їхній роті, батальйоні, бригаді… Мені та іншим членам мобільної групи погрози надходили безпосередньо в зоні АТО. Ми приїжджаємо на лінію розмежування, нульові блокпости, і солдати починають: "Ми вас не пропустимо, це наша територія". Доходило до пострілів над машиною. Це при тому, що до всіх було доведено, що таке "мобільні групи", які створили за наказом президента,
– розповів волонтер.

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Він додав, що "кожен комбриг вважає себе маленьким королем тої території, на якій стоїть його бригада". Командири бригад вимагали, щоб волонтери попереджали їх, куди мобільна група планує їхати: "Пацани, проблем не буде, тільки попереджайте".

Деякі співробітники СБУ повертаються з АТО на нових автівках. В СБУ є купа класних пацанів. А є й такі, хто заробляє на контрабасі. Ми затримували СБУшників на гарячому, викликали військового прокурора, він почав їх оформлювати, усе на камеру. Приїхав якийсь хр*н з Краматорська і просто зухвало забрав їх. Справи нема,
– розповів Шовкошитний.

Він також розповів, що схем перевезення контрабанди на Донбас є декілька.

Усе проходить через "ноль", через ЗСУ. Позиція у ЗСУшників така: "Ви там вирішуйте, хто з вас далі пісяє, а я почекаю, хто до мене прийде". Адже військовослужбовець може нікого не пропустити через лінію розмежування, це його влада,
– пояснює волонтер.

За його словами, у складі контрабанди возять м'ясо, молочні продукти та газовані напої. Це найпоширеніші категорії товару. З протилежної сторони найчастіше йдуть сигарети.

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"Раз зловили два "КамАЗи" з вугіллям, і водії з якимись "деенерівськими документами". Зараз по іншій схемі працюють. Схема з 20-тонними вантажівками працювала до середини літа-2015. Вони збиралися на заправці в Костянтинівці. Під'їжджала людина, збирала по 50-60 тисяч гривень у залежності від вантажу. Зникала на кілька годин. Поверталася, брала 3-4 вантажівки, казала їм пароль. Вони проходять блокпост, кажуть слово-пароль. Далі, вже в Розівці, стають знову і чекають. Приїздить інша людина. Вони цій людині по 50-60 тисяч дають і знову проїжджають. Так їхали через Новгородське на Горлівку. Потім там стали ідейні хлопці, які перекрили ті дороги", – описує схеми Шовкошитний.

Він додав, що контрабанду перевозять і залізницею. Відтак, може їхати залізничний склад, у якому 60 легальних вагонів, а 2 – нелегальні.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО контрабанда СБУ Збройні Сили України Кримінал Державна фіскальна служба
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