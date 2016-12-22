Волонтер спростував версію про "російський слід" в атаці на синагогу в Умані

Напад на синагогу в Умані це не російська провокація, а витівка місцевих "рекетирів".

Таку думку висловив військовий інструктор і волонтер Цві Арієлі, повідомляє Гордон.

Я знайомий з тим, що відбувається в Умані, періодично там буваю. Це не перший інцидент. У місті неодноразово зносили єврейські будівлі, псували майно, оскверняли пам'ятники,

– зазначив Арієлі.

Волонтер розповів, що в Умані є кілька антисемітських груп. За його словами, частина з них "щирі" антисеміти, а частина працює за гроші, займається рекетом, і тисне на тих, хто пов'язаний з єврейською громадою.

Арієлі додав, що сам став свідком того, як в Умані рекетири вимагали гроші з місцевої єврейської громади.

Волонтер категорично відкинув інформацію про те, що осквернення синагоги – це російська провокація на тлі поліпшення відносин між Україною та Ізраїлем.

Дурість повна! Видумка божевільного! Навіть коментувати не хочу. Це провокація не Росії, а місцевих рекетирів, цілком конкретних людей, частина з яких цілком може бути пов'язана зі "Свободою" та іншими. Всього таких груп три-чотири,

– підсумував Арієлі.

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Нагадаємо, в ніч на 21 грудня невідомі напали на синагогу в Умані. Вони розігнали присутніх, кинули свинячу голову з вирізаною свастикою, а підлогу і стіни облили червоною фарбою, що нагадує кров.