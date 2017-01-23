Волонтери дізналися, скільки грошей Росія витратила на анексію Криму

Волонтери опублікували листування прес-секретаря Союзу православних громадян України Кирила Фролова з товаришем президента Росії байкером Олександром "Хірургом" Залдостановим.
Листування на своїй сторінці в Facebook опублікувала координатор міжнародної волонтерської організації InformNapalm Катерина Яресько.
Православний махінатор Кирило Фролов і хірург-байкер-Залдостанов обговорюють кошторис тих акцій, які вони проводили в українських містах. Зверніть увагу: "Закупівля зброї $200 тисяч,
– мовиться в повідомленні.
Зазначимо, що дата оприлюдненого листування – 27 лютого 2014 року, що свідчить про те, що проросійські акції в Україні фінансувалися Росією до анексії Криму. Серед витрат – на агітматеріали, одяг, їжу та заохочення проросійськи налаштованих протестувальників у Харкові.
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За словами Яресько, публікація листування – анонс публікацій інших документів, які опинилися в розпорядженні організації InformNapalm.
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