Волонтери отримали нагороди завдяки героїчній історії з собаками

Волонтери, які врятували двох собак на залізничній колії поблизу Ужгорода, отримали з рук керівника Закарпатської ОДА Геннадія Москаля почесну нагороду "Золотий закарпатський ведмедик".

Нагороду отримав колектив громадської організації "Допоможи другу", чиї волонтери і врятували собак.

Ці люди постійно допомагають тваринам, які залишилися без догляду. І за цю передноворічну історію зі щасливим фіналом. Від себе скажу, що люди в аналогічних ситуаціях, на жаль, далеко не завжди поводяться так само достойно. А якщо говорити про політиків, то їхня поведінка буває прямо протилежною – не врятувати, а штовхнути ближнього під поїзд. Тому вірність, відданість і взаємовиручка, які показали дві собаки з Ужгородського району, мають стати прикладом для людей,

– написав Геннадій Москаль.

Нагадаємо, на Закарпатті на залізничній колії собака два дні охороняв свою сестру, яка постраждала.