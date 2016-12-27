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Волонтери отримали нагороди завдяки героїчній історії з собаками

13:49, сьогодні 37 Читать новость на русском
Нагорода
Нагорода / Фото із соцмереж

Волонтери, які врятували двох собак на залізничній колії поблизу Ужгорода, отримали з рук керівника Закарпатської ОДА Геннадія Москаля почесну нагороду "Золотий закарпатський ведмедик".

Нагороду отримав колектив громадської організації "Допоможи другу", чиї волонтери і врятували собак.

Ці люди постійно допомагають тваринам, які залишилися без догляду. І за цю передноворічну історію зі щасливим фіналом. Від себе скажу, що люди в аналогічних ситуаціях, на жаль, далеко не завжди поводяться так само достойно. А якщо говорити про політиків, то їхня поведінка буває прямо протилежною – не врятувати, а штовхнути ближнього під поїзд. Тому вірність, відданість і взаємовиручка, які показали дві собаки з Ужгородського району, мають стати прикладом для людей,
– написав Геннадій Москаль.

Нагадаємо, на Закарпатті на залізничній колії собака два дні охороняв свою сестру, яка постраждала.

Теги: Україна Новини Закарпаття Геннадій Москаль світ тварин
Джерело: 24 Канал
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