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Волонтери розповіли, чим Міноборони годує військових у зоні АТО

21:18, сьогодні 2547 Читать новость на русском
Інтер'єр їдальні саперів 93-ої бригади у селищі Нижньє, Луганщина
Інтер'єр їдальні саперів 93-ої бригади у селищі Нижньє, Луганщина / Фото благодійного фонду "Повернись живим"

Волонтери показали їдальню саперів на Луганщині у селищі Нижньому та детально розповіли, чим харчуються військові.

Про це вони написали на своїй сторінці у Facebook.

За словами волонтерів, приємно вразив інтер'єр їдальні саперів 93-ої бригади – кольорові столи та стільці, а на стінах висять фотошпалери з краєвидами закордонних міст. На скатертинах також красуються контури міст.

"На столах нарізаний великими куснями хліб, сир, масло, сало, чверті цибулин, печиво, сіль та перець, серветки у серветниці. На сніданок макарони, м'ясна підлива, кабачкова ікра у трилітровій банці та вже солодкий чай у великій каструлі. Це вам не 2014-ий. Зміни, хоч і повільні, відбуваються, важка машина Міноборони працює активніше і розумніше", – пишуть волонтери благодійного фонду.

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Теги: Україна АТО Збройні Сили України Міністерство оборони України Війна на Донбасі Волонтери
Джерело: 24 Канал
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