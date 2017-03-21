Волонтери розповіли про ситуацію біля Водяного

Ситуація поблизу населеного пункту Водяне стабілізувалась після вчорашніх обстрілів з "Градів".

Про це повідомили волонтери проекту "Повернись живим".

"Вночі ворог періодично обстрілював наші позиції з мінометів та стрілецької зброї. Кожне намагання подавлювалось влучним вогнем у відповідь. Наразі маємо підтвердження про двох загиблих на цій ділянці фронту. П'ятеро поранених перебувають в Маріупольській лікарні швидкої допомоги, решта направлена бортами у військові госпіталі Одеси та Дніпра", – йдеться в повідомленні.

Загалом тут ніч пройшла спокійно, а основний удар ворожа артилерія сконцентрувала набагато північніше, обстрілюючи наші передові позиції з міста Докучаєвськ та його околиць.

Після потужного обстрілу з «Градів», ситуація біля населеного пункту Водяне стабілізувалась. Вночі ворог періодично об... Опубліковано Повернись живим 21 березень 2017 р.

Нагадаємо, за офіційними даними за минулу добу загинуло троє українських військових, ще дев'ять – отримали поранення. За даними української розвідки, бойовики зазнали більших втрат.

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