Волонтери та митці збирають гроші для АТО за допомогою будильника

Для мобільних телефонів з'явився безкоштовний мобільний додаток Wake App in Peace, який допомагатиме волонтерам фонду "Повернись живим" збирати гроші для допомоги українським військовим. Його можна завантажити як у Google Play, так і App Store.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначимо, що рингтоном благодійного будильника стала пісня "Колискова", слова до якої написав Сергій Жадан, а виконали гурт "Лінія Маннергейма" і Саша Кольцова.

Ідея благодійної ініціативи полягає в тому, що кожен користувач додатка має визначити, яку суму коштів буде списано з його рахунку за кожну "зайву" хвилину сну.

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"Кошти списуватимуться з банківської картки, яку можна прив'язати до додатка. Зашифровані дані картки будуть надійно захищені технологіями Visa та Mastercard, згідно з найсуворішим сертифікатом безпеки PCI DSS Level 1", – розповіли розробники.

Автор "Колискової", український письменник Сергій Жадан розповів, що специфіка проекту полягала в тому, що музикантам потрібно було створити "антибудильникову" пісню, яка б не будила, а заколисувала.

Логіка проста: що більше людина спатиме, то більше допомоги отримає військо. Ми звернулися до Саші Кольцової, запросили у проект, вона погодилась, і ми записали пісню. Саша і Олег Каданов із "Лінії Маннергейма" розклали її на два голоси. Записали пісню у Харкові,

– розповів Жадан.

"Я рада, що мій голос допоможе захистити життя та здоров'я наших військових. Так сталось, що волонтери вже не перший рік беруть на себе найактуальніші потреби армійців, захищаючи їх не лише від уражень, а й від наслідків корупції та крадіжок у самій армії. Допомагаючи фонду "Повернись живим", я впевнена, що зібрані кошти будуть витрачені за призначенням", – розповіла учасниця гурту "Крихітка" Саша Кольцова.