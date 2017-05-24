04:05
24 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Золоті прибори
Вєсті Кремля
00:50, сьогодні
Вєсті.UA. Нова професія Надії. Вечірка у СІЗО
Вєсті.UA
19:47, 23 травня
Про що зізналися кандидати до Верховного суду, – розслідування ЦРУ
ЦРУ
23:45, 18 травня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Теракт в Манчестері. Асоціації України з Євросоюзом
Випуск новин
22:08, 23 травня
Чого чекати українцям після запуску оновленої пенсійної реформи, – інтерв'ю з Андрієм Ревою
Лівий берег з Сонею Кошкіною
22:50, 23 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ

Волонтери та митці збирають гроші для АТО за допомогою будильника

23:09, 23 травня 180 Читать новость на русском
Сергій Жадан та Саша Кольцова вигадали новий метод допомоги бійцям АТО
Сергій Жадан та Саша Кольцова вигадали новий метод допомоги бійцям АТО / 24 Канал

Для мобільних телефонів з'явився безкоштовний мобільний додаток Wake App in Peace, який допомагатиме волонтерам фонду "Повернись живим" збирати гроші для допомоги українським військовим. Його можна завантажити як у Google Play, так і App Store.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначимо, що рингтоном благодійного будильника стала пісня "Колискова", слова до якої написав Сергій Жадан, а виконали гурт "Лінія Маннергейма" і Саша Кольцова.

Ідея благодійної ініціативи полягає в тому, що кожен користувач додатка має визначити, яку суму коштів буде списано з його рахунку за кожну "зайву" хвилину сну.

Читайте також: Як військовий госпіталь отримав сучасний реанімобіль від волонтерів

"Кошти списуватимуться з банківської картки, яку можна прив'язати до додатка. Зашифровані дані картки будуть надійно захищені технологіями Visa та Mastercard, згідно з найсуворішим сертифікатом безпеки PCI DSS Level 1", – розповіли розробники.

Автор "Колискової", український письменник Сергій Жадан розповів, що специфіка проекту полягала в тому, що музикантам потрібно було створити "антибудильникову" пісню, яка б не будила, а заколисувала.

Логіка проста: що більше людина спатиме, то більше допомоги отримає військо. Ми звернулися до Саші Кольцової, запросили у проект, вона погодилась, і ми записали пісню. Саша і Олег Каданов із "Лінії Маннергейма" розклали її на два голоси. Записали пісню у Харкові,
– розповів Жадан.

"Я рада, що мій голос допоможе захистити життя та здоров'я наших військових. Так сталось, що волонтери вже не перший рік беруть на себе найактуальніші потреби армійців, захищаючи їх не лише від уражень, а й від наслідків корупції та крадіжок у самій армії. Допомагаючи фонду "Повернись живим", я впевнена, що зібрані кошти будуть витрачені за призначенням", – розповіла учасниця гурту "Крихітка" Саша Кольцова.

Теги: Україна Волонтери АТО Сергій Жадан Культура
Новини за 23 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Теракт у Манчестері: все вказує на Путіна
23 травня, 22:01 Теракт у Манчестері: все вказує на Путіна
Дід Панас 5057
Головні новини 23 травня: кривавий теракт в Манчестері, Рада схвалила квоти на українську мову
23 травня, 22:00 Головні новини 23 травня: кривавий теракт в Манчестері, Рада схвалила квоти на українську мову
1046
Санкції Президента Порошенко проти російських соцмереж – це початок виборчої кампанії
23 травня, 21:00 Санкції Президента Порошенко проти російських соцмереж – це початок виборчої кампанії
Сергій Лещенко 580
Візовий режим з Росією: боротьба з агресором чи символічний крок?
23 травня, 20:01 Візовий режим з Росією: боротьба з агресором чи символічний крок?
Інна Жолобович 1246
Вступна кампанія-2017: що нового для абітурієнтів
23 травня, 19:02 Вступна кампанія-2017: що нового для абітурієнтів
Яніна Ткачук 867
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Україна застосувала антидемпінгові заходи до російського шоколаду
20 травня , 16:46
Прогнози про дружбу Трампа і Путіна не виправдалися, – експерт
 1 травня , 23:50
Українські металурги готові виплавляти більше, але заважають високі тарифи на зд-перевезення
 12 травня , 12:57
Столичний центр дитячої кардіології влаштував благодійний концерт
 22 квітня , 13:51
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук