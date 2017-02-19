Волонтери викрили групу російських розвідників на Донбасі

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm ідентифікували російських кадрових військових з 17-ї омсбр, які влітку - восени 2014 року брали участь в бойових діях на сході України.

Про це мовиться в OSINT-розслідуванні InformNapalm.

Зокрема, волонтерам вдалося встановити особи військовослужбовців Миколи Новікова і Олександра Малихіна, які, з-поміж іншого, похвалилися російськими державними нагородами за участь у війні на Донбасі.

Новіков з 2011 року по теперішній час – військовослужбовець-контрактник 17-ї омсбр, дислокованої в місті Шалі Чеченської республіки.

За участь у боях на Донбасі указом президента Росії від 25 грудня 2014 року Новіков нагороджений медаллю "Суворова" №41822.

Те, що державна нагорода, видана в грудні 2014 року – саме за участь у війні проти України, зайвий раз підтверджує фотографія, завантажена Новіковим у кінці липня 2014 року. Цікаві також коментарі до неї, для чого необов'язково знати якутську мову. Судячи з усього, фото відображає висування колони батальйонно-тактичної групи 17-ї бригади з базового табору російських сил вторгнення Ростовської області в сторону України,

– зазначають волонтери.

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Товариш по службі Новікова Малихін був упізнаний на груповій фотографії, на якій також виявлені й інші військовослужбовці 17-ї омсбр.

Всього 7-а омсбр фігурує в 14 розслідуваннях волонтерів, в основному ці публікації пов'язані з фактами вторгнення і участі в боях на Донбасі влітку - восени 2014 року.