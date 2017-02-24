Волонтери влаштували демарш у Міноборони

Сьогодні у Міноборони обирали Громадську раду. Вона протягом 2-ох років відповідатиме за роботу силового відомства із громадськістю, однак волонтери вирішили просто залишити цю Раду.

Щоб потрапити у цю раду при Міноборони потрібно пройти відбір – на нього подавались сотні об’єднань. Втім реальним волонтерам тут місця не знайшлось.

Причини відмови були: перша причина – те що в нас в статуті немає такого виду діяльності як сприяння Міноборони України. І друге – що у нас недоведена наша діяльність, що ми дійсно допомагаємо армії,

– розповіла волонтер Альона Шевцова.

Ані грамоти із вдячністю від військових, ані сюжети ЗМІ, ані допомога на величезні суми не стали достатнім доказом допомоги армії. Тоді як нікому невідомі громадські організації, якими керують колишні військові, ніхто особливо не перевіряв.

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Голосували абсолютно одноголосно. Ми розуміємо, що це черговий договорняк. Я знаю, що ходили списки. Я маю кілька варіантів цих списків. Й мені буде дуже цікаво співставити остаточний вибір сьогоднішнього дня з тими списками, які я мала сьогодні на ранок, – розповіла волонтер, член ініціативної групи Громадської ради МОУ Валентина Варава.

Громадська рада при Міноборони обирається на 2 роки. Саме вона є ланкою, яка поєднує цивільних і військових. До неї дослухаються і вона впливає на реформи у війську.