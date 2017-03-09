Волонтери встановили ім’я ще одного бойовика з російської армії

Військовослужбовець з 22-ї бригади спеціального призначення ГРУ Росії Максим Апанасов зумів поєднати контракт в російській армії зі службою в так званому "спецназі ГРУ "ДНР". І навіть отримати за це нагороди від фейкової псевдореспубліки.

Бойовика та чинного військовослужбовця-контрактника 22-ї бригади спецпризначення ГРУ російської армії (в/ч 11659, місце дислокації м. Степове, Ростовська область) визначили в InformNapalm.

Судячи з фотоальбому в соцмережі, "українське відрядження" Апанасова почалася в 2014 році. З цього моменту його фотоальбом буквально рясніє слайдами "новоросійської" тематики. Є в ньому і знімки самого фігуранта під час його перебування на Донбасі. У їх числі фотографії шеврону НВФ "Чебурашка"; посвідчення до нагороди "Доброволець Донбасу" тощо.

З другої половини 2016 року вміст фотоальбому Апанасова помітно змінюється – в ньому з'являються фотографії, які вказують на його приналежність до російської армії, в тому числі: знімок в формі з нарукавні шевроном російської армії, нагрудний нашивкою з прізвищем і петличками ВДВ/СпН, фотографія, зроблена в казармі рідної військової частини, в формі ВС РФ, з нарукавним шевроном 22-ї бригади спецпризначення і нагородною планкою.

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Однак українські волонтери ще в 2015 році внесли його в базу як бойовика з Донбасу.