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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Волонтери заявили, що гуманітарні вантажі по півроку простоюють на митниці через бюрократію

13:23, сьогодні 77 Читать новость на русском

Українські волонтери та благодійники звернулися до преси з проханням допомогти подолати бюрократичне свавілля.

Мовляв, через чи то недбалість, чи то злий умисел чиновників міністерства соціальної політики, а гуманітарні вантажі по півроку простоюють на митниці. Після брифінгу волонтери публічно підписали звернення до Володимира Гройсмана з проханням втрутитися в ситуацію.

Ті ж натомість запевнили: щодня працюють над тим, як прискорити доставку гуманітарки на передову.

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Зрештою, звернення таки передають через віконце кабмінівської приймальні. Тим часом, на свій брифінг, журналістів запрошує міністерство соціальної політики.

Чиновники профільного міністерства своєї провини у затягуванні процесу оформлення паперів не визнають. Та й вказати на винних відмовляються. Лише кажуть - розібратися в тих паперах часом нелегка справа.

Теги: Україна АТО Володимир Гройсман Волонтери ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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