Волонтери заявляють про запеклий бій під Маріуполем

У понеділок, 20 березня, під Маріуполем триває запеклий бій: терористи гатять по позиціях українських військових з різних видів озброєння.

Про це у Facebook повідомляє Центр волонтерів People's Project.

"Окупанти просто зараз валять по українських морпіхах з усього, що є. Наші хлопці достойно відповідають. За попередніми даними, повністю винищили ворожий опорний пункт разом із терористами", – повідомляють волонтери.

Зазначається, що бойовики посилюють артобстріл і переносять вогонь на вже колишні власні позиції.

У зону бою сунуть ворожі танки. Якщо раніше російські танки ховалися у темряві ночі, то зараз лише перша дня. Морпіхи готуються гаряче привітати ворожу "броню",

– додають волонтери.

Наголошується, що ситуація міняється щохвилини.

Читайте також: Загроза військової агресії залишається по всій лінії кордону з Росією, – Порошенко