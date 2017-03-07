Волонтери зробили дивовижний подарунок жінкам, які воювали на сході країни

Справжнє свято весни – з квітами, нагородами і танцями – влаштували волонтери для жінок, які воювали у зоні АТО. Свої камуфляжі мужні й, водночас, тендітні дівчата змінили на вишукані сукні, а зброю – на прикраси. Хоча дехто і не дотримався святкового дрес-коду, та це не завадило кружляти у вальсі.

Саме для того, щоб воїнкині відчули себе, в першу чергу, жінками, їх зібрали у колонній залі столичної мерії. На бал завітали 150 жінок, які воювали у складі Збройних сил України, Нацгвардії та добровольчих батальйонів. Для них влаштували свято весни.

Ми попередили наших захисниць, щоб вони були у вечірніх сукнях. Тому що це мирне життя. Сьогодні. І вони повернулися до мирного життя. Вони мають бути сьогодні у вечірніх сукнях, танцювати і радіти тому, що прийшла весна,

– сказав голова Української асоціації інвалідів АТО Сергій Тріскач.

Проте деякі жінки після балу знову повернуться на фронт.

Про історії жінок, які повернулися з війни і мріють про мирне життя – дивіться у сюжеті.

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