Волонтери-парамедики розповіли, як рятують бійців АТО

Волонтери-парамедики розповіли про те, як проходять їх дні на Світлодарській дузі, коли щодня доводиться рятувати життя військових.

Про це свідчить відео на каналі "Військове телебачення України" на Youtube.

Лікар швидкої допомоги Максим Прокопенко розповів, що пішов у відпустку для того, щоб допомагати на фронті.

"Я взяв відпустку і приїхав на Світлодарську дугу. У Києві працюю на швидкій допомозі. Відпочивати потім будемо – після всього", – розповів він.

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Є виклик – є робота. Ми веземо, ми контактуємо з різними госпіталями. Дивлячись на характер травми, ми вже потім визначаємо, куди саме його везти, в той чи інший госпіталь, де є які спеціалісти. Раніше було гірше, а зараз все уже налагоджено більш-менш. Нічого важкого в цьому немає. Треба просто вміти, знати і працювати. Страху теж немає. Треба знайти ту команду, якій ти довіряєш. Людей поруч, на яких можна покластися,

– розповіла в ролику парамедик Вікторія Ткач.