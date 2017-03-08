20:16
8 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. РПЦ прирівняло Поклонську до святих. Валізка для Путіна
Вєсті Кремля
21:49, 7 березня
Вєсті.UA. Баланда для Насірова. Священики та повії
Вєсті.UA
19:49, 7 березня
Боротьба за мантії: які одіозні судді змагаються за місце у Верховному суді
ЦРУ
08:25, сьогодні
Випуск новин за 17:00: Марш феміністок. Обстріл волонтерів на Донбасі
Випуск новин
18:27, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Волонтерів, які потрапили під обстріл, прооперували

19:45, сьогодні 263 Читать новость на русском
Потрапили під кулі снайпера
Потрапили під кулі снайпера / Фото з відкритих джерел

Військові медики прооперували поранених під Зайцевим волонтерів.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

У штабі зазначили, що протягом години після обстрілів поранених доставили до Бахмутської центральної районної лікарні, де їх прооперували військові лікарі.

Координатор групи військових лікарів полковник Володимир Роговський розповів, що Юлія Толмачова отримала вогнепальне осколкове поранення м’яких тканин голови та струс головного мозку легкого ступеня.

Волонтер Сергій Адам’як зазнав важкого вогнепального поранення лівої руки. Оперативне втручання пройшло без ускладнень. Загрози життю обох волонтерів немає, їх евакуювали до Дніпра.

Нагадаємо, 8 березня в зоні АТО ворожі снайпери поранили двох українських волонтерів. Також поранення отримав боєць, що їхав з ними.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята
сьогодні, 19:01 Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята
Настя Сукач 1718
Розумні, сильні та вольові. Видатні українські жінки, що вплинули на історію
сьогодні, 17:30 Розумні, сильні та вольові. Видатні українські жінки, що вплинули на історію
Ірина Полицька 1273
Вся правда о 8 марта, или Почему Международный женский день не является пережитком коммунизма
сьогодні, 17:01 Вся правда о 8 марта, или Почему Международный женский день не является пережитком коммунизма
Павло Шехтман 2044
Берці замість шпильок: як українки на фронті стають снайперами та розвідниками
сьогодні, 15:02 Берці замість шпильок: як українки на фронті стають снайперами та розвідниками
Блог Медіа 1370
Жінка чи чоловік: хто ховається під відомими псевдонімами?
сьогодні, 12:30 Жінка чи чоловік: хто ховається під відомими псевдонімами?
Анастасія Ковач-Петрушенко 2746
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Стало відомо, на скільки лікарям збільшать зарпату
 21 вересня 2016 , 13:03
Польський реформатор побачив в Україні економічне зростання
 5 листопада 2016 , 10:27 10
В Авдіївці відновлять водопостачання
 сьогодні , 16:36
Шевченковий маршрут: що відвідати і подивитися у Кобзареві дні
 9 березня , 10:04
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук