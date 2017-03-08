Волонтерів, які потрапили під обстріл, прооперували

Військові медики прооперували поранених під Зайцевим волонтерів.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

У штабі зазначили, що протягом години після обстрілів поранених доставили до Бахмутської центральної районної лікарні, де їх прооперували військові лікарі.

Координатор групи військових лікарів полковник Володимир Роговський розповів, що Юлія Толмачова отримала вогнепальне осколкове поранення м’яких тканин голови та струс головного мозку легкого ступеня.

Волонтер Сергій Адам’як зазнав важкого вогнепального поранення лівої руки. Оперативне втручання пройшло без ускладнень. Загрози життю обох волонтерів немає, їх евакуювали до Дніпра.

Нагадаємо, 8 березня в зоні АТО ворожі снайпери поранили двох українських волонтерів. Також поранення отримав боєць, що їхав з ними.