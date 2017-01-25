Волонтерка Яна Зінкевич розповіла, чим займатиметься після важкої травми

Засновниця медслужби "Госпітальєри" Яна Зінкевич розповіла, що її покинув чоловік, тож маленьку донечку вона виховує сама.

Начальник медичної служби Української Добровольчої Армії попри перенесення важкої травми і пологів буде продовжувати волонтерську діяльність, пише "ТСН".

За словами волонтерки, чоловік доброволець Максим Корабльов від неї пішов. Донечку Богдану виховує сама, у цьому їй допомагають батьки та Борис Трейгерман, який підтримує її у всьому.

Зазначимо, після складної операції в Ізраїлі та тривалої реабілітації Яна приголомшила медиків результатами свого одужання.

Нагадаємо, 5 грудня 2015 року 20-річна Яна Зінкевич потрапила у серйозну ДТП, її оперували в Ізраїлі, дівчина мала серйозні ушкодження хребта, практично несумісну з життям.



У жовтні 2016 року волонтерка Яна Зінкевич народила дівчинку.