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Представник "Волі" відновить доступ до ВК і "Однокласників" у Криму

14:32, сьогодні 846 Читать новость на русском
"Воля" відновить доступ до "Вконтакте" та "Однокласників" у Криму / Соцмережі

Компанія "Воля", яка працює під назвою ТОВ "Телевсесвіт" на території окупованого Криму, планує найближчим часом відновити доступ до "Вконтакте", "Однокласники", Яндекс і mail.ru, а також до інших заборонених російських ресурсів.

Про це розповіли у техпідтримці "Волі", передає "Економічна правда".

У компанії також підтвердили, що наразі доступ до вищезазначених ресурсів у Криму є заблокованим, щоправда незабаром російські сайти тут будуть працювати.

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"Доступ дійсно був обмеженим, але зараз ведуться роботи з розблокування цих сервісів", – підкреслюється у повідомленні.

Крім того, співробітник "Волі" наголосив, що провайдер на території окупованого Криму не працює, а всю діяльність там здійснює її представник ТОВ "Телесвіт".

Воля, Крим, інтернет, ВК, Одноклассники
У "Волі" стверджують, що доступ до російських ресурсів незабаром розблокують у Криму

Нагадаємо, 16 травня згідно з Указом президента Петра Порошенка в Україні заборонили соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси терміном на 3 роки.

Одні з найбільших українських провайдерів дуже оперативно почали блокувати доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте" і "Однокласники", та інших російських ресурсів, які потрапили у санкційний список. Остаточно заблокувати доступ до цих сайтів пообіцяли до 1 червня.

Крім того, з 22 травня компанія "Воля" розпочала процес блокування для своїх клієнтів "ВКонтакте" та інших російськіх ресурсів.

Теги: Політика Україна Кримінал Анексія Криму Інтернет Соцмережі Заборона ВКонтакте ВКонтакте Яндекс "Азов"
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