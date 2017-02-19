Вони дихають історією: найдивовижніші древні міста світу

Історія деяких міст починаються ще кілька тисячоліть тому. Незважаючи на свій солідний вік, вони так і манять своїми загадками.

Єксперти визначили десятку найцікавіших старіших міст на планеті.

Ангкор-Ват, Камбоджа

Колись це було велике місто з величезною кількістю доріг, каналів та храмів. Сьогодні ж закинутий комплекс церков вважається одним із найважливішим надбанням ЮНЕСКО.

Рим, Італія

Це одне із найвідоміших міст у світі. Про його красу та велич було написано не один роман. Сьогодні про неймовірну історію Риму туристам нагадує амфітеатр Колізей, якому вже майже дві тисячі років.

Стамбул, Туреччина

Стамбул розташований одразу на двох континентах – в Європі і в Азії. Саме в центрі міста розташований собор Святої Софії – головний палац Османської імперії.

Однак з тих часів Стамбул сильно змінився. Зараз його вважають одним із найважливіших культурних центрів у світі.

Паган, М’янма

Дві тисячі буддистських храмів вздовж річки Іраваді роблять це місто таким унікальним.

Незважаючи на очевидну культурно-історичну значимість, ЮНЕСКО не змогло оголосити Паган об'єктом всесвітньої спадщини з політичних причин.

Тікаль, Гватемала

Це найбільше із зруйнованих міст стародавнього племені Майя. Воно заховане в джунглях Гватемали та відоме своїми палацами, храмами та площами. Які назвали одними із найвищими досягнень людства.

Каїр, Египет

Це одне із найбільших міст у світі. Туристам радять обов’язково побачити гробниці, яким більше 4500 років, та колекцію Єгипетського музею. Подейкують, що вона просто неймовірна.

Персеполь, Іран

Це місто заснував ще в 518 році до н.е. цар Дарій. Вже через два століття його захопив Александр Македонський. А ще через певний час місто зруйнувала велика пожежа.

Не дивлячись на таку долю, у місті неймовірна архітектура тих часів, адже там збереглись руїни багатьох споруд.

Кіото, Японія

Кіото – це однозначно місто для медитації та роздумів. В минулому місто було столицею імператорської Японії та зберегло старі традиції та з задоволенням вчиться чомусь новому.

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Саме тому там тисячі буддистських храмів живуть папарельно із неймовірним ритмом сучасних людей.

Пекін, Китай

Місто зберегло древні будівлі, які демонструють багату історію та культуру Пекіну. Адже місту три тисячі років.

ЮНЕСКО оберігає шість неймовірних споруд Пекіну: Заборонене місто, Храм неба, Літній палац і Імператорський сад, Імператорські гробниці династій Мін і Цин, Центральна вісь Пекіна та Велику китайська стіну.

Мачу-Пікчу, Перу

Місто розташувалось на вершині хребта Анд нпа висоті 2450 метрів. Це древнє поселення Америки часто називають «місто в небесах» та «втраченим містом інків».

Місто підноситься над тропічними джунглями і захоплює своїми кам'яними храмами і терасами.