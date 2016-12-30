Вони нічого так і не зрозуміли, – журналіст про новорічний корпоратив податківців

Наприкінці грудня Україну сколихнула новина про новорічний корпоратив, який собі організували працівники Державної фіскальної служби. А особливо сума, яка була потрачена на це святкування.

За підрахунками журналістів, таке свято на тисячу податківців обіцялося мінімум в один мільйон гривень.

Однак критика від суспільства не знайшла жодного розуміння у фіскалів. Своєю розмовою з однією з високопоставленою чиновницею ДФС поділився журналіст Дмитро Гнап. Свою позицію податківці пояснювали намаганням "підняти командний дух".

Зрештою, всі вони: від звичайного податкового інспектора і до президента, досі так і не збагнуть, що держава має бути сервісом, а статус чиновника ближче до статусу офіціанта, а не божества. В наступному році мало хто чекає від цих людей щось особливе, еге ж? Не буде ніяких революційних змін, проривів, стрибків тигра, дракона чи навіть опосума. Аби тільки гірше не робили (й то не факт),

– зазначив журналіст.

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Відтак Дмитро Гнап зазначає, що навряд чи у 2017 році слід очікувати різких змін і реформ.

"В новому році, не станеться нічого нового. Даремно очікувати, що вовки почнуть харчуватися морквою, а свині читати книжки. Єдине, що може трапитись справді нового: це те, що ми дізнаємось чи президент, знаючи про різні корупційні схеми в країні, покриває їх для укріплення своєї влади чи ще й для власного збагачення? Оце буде справді відкриття, прорив і стрибок опосума. Чи буде щастя, не знаю. Сумно не буде – це точно", – підсумував Дмитро Гнап.

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