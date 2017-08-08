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Вони точно увійдуть, – Омелян про плани Ryanair

20:56, сьогодні 832 Читать новость на русском
Омелян розповів про плани Ryanair
Омелян розповів про плани Ryanair / Фото з відкритих джерел

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що цього року навряд чи авіакомпанія Ryanair зайде на український ринок. Але лоукостер може зайти в Україну вже у 2018 році.

Про це він розповів у інтерв'ю "Обозревателю" .

"У Ryanair є ще достатньо пропозицій щодо Європі і багато напрямків. Якщо переговори будуть свідомо затягнуті, і вони розподілять літаки на цей рік, то ми будемо говорити про те, що Ryanair зайде в наступному році. Це теж робиться навмисне – максимальне затягування, зрив, щоб вони не зайшли ніколи. Або якщо зайшли, то пізніше. Але вони точно зайдуть", – заявив Володимир Омелян.

Читайте також: Не Ryanair єдиним: у Львові чекають на ще два лоукости

Міністр інфраструктури України додав, що переговори з ірландською авіакомпанією Ryanair повинні бути відновлені і продовжені.

Є чітке доручення прем'єр-міністра, підтримка президента України. Тому я сподіваюся, що найближчим часом вони будуть продовжені, тому що далі тягнути кота за хвіст нікуди,
– підкреслив глава Мінінфрастурктури.

Нагадаємо, 10 липня на офіційному сайті лоукосту з’явилося повідомлення про те, що Ryanair йде із України через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України та посадовцями аеропорту "Бориспіль".

Теги: Новини України Володимир Омелян Міністерство інфраструктури Ryanair авіація Подорожі LifeStyle
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