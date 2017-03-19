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Вони загинули, щоб ми жили: в Україні збирають кошти на пам’ятник загиблим бійцям

07:27, сьогодні 74 Читать новость на русском
Макет пам'ятника
Макет пам'ятника

Бійці з 93 ОМБр вирішили встановити пам’ятник тим бійцям, які загинули в боях на сході України. Відкрити його планують до 10 травня. Тож зараз збирають гроші на його виготовлення.

Вибір було зроблено на користь макета пам’ятника у вигляді козацького хреста.

Саме такі хрести знаходять археологи на місцях поховань запоріжців – лицарів Українського народу. Подібний пам’ятник стане продовження історичних традицій вшанування Захисників України, які віддали заради своєї держави найцінніше – власне життя", – зазначили військові.

10 травня, коли заплановано встановлення меморіалу, військова частина відзначатиме свою річницю.

Тож сьогодні ми, як ніколи, закликаємо всіх небайдужих до полеглих воїнів 93-ї бригади громадян долучитися до цієї справи,задля створення постаменту захисникам, що стояли на сторожі Вашого спокою і полягли за Україну,
– написали військові.

З усіх питань допомоги, підтримки та співпраці з приводу проекту пам’ятника просять звертатися за телефоном: +38 (067) 630-54-64.

Читайте також: Був сповнений бажання боронити Україну від загарбників, – як на Донбасі загинув захисник країни

Теги: Україна Війна на Донбасі Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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