Вони загинули, щоб ми жили: в Україні збирають кошти на пам’ятник загиблим бійцям

Бійці з 93 ОМБр вирішили встановити пам’ятник тим бійцям, які загинули в боях на сході України. Відкрити його планують до 10 травня. Тож зараз збирають гроші на його виготовлення.

Вибір було зроблено на користь макета пам’ятника у вигляді козацького хреста.

Саме такі хрести знаходять археологи на місцях поховань запоріжців – лицарів Українського народу. Подібний пам’ятник стане продовження історичних традицій вшанування Захисників України, які віддали заради своєї держави найцінніше – власне життя", – зазначили військові.

10 травня, коли заплановано встановлення меморіалу, військова частина відзначатиме свою річницю.

Тож сьогодні ми, як ніколи, закликаємо всіх небайдужих до полеглих воїнів 93-ї бригади громадян долучитися до цієї справи,задля створення постаменту захисникам, що стояли на сторожі Вашого спокою і полягли за Україну,

– написали військові.

З усіх питань допомоги, підтримки та співпраці з приводу проекту пам’ятника просять звертатися за телефоном: +38 (067) 630-54-64.

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