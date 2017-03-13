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Вони заплатять, – Ердоган закликав ввести санкції проти Нідерландів

23:14, 12 березня 749 Читать новость на русском
Реджеп Тайіп Ердоган
Реджеп Тайіп Ердоган / topwar

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Нідерланди "заплатять" за свої дії по відношенню до турецьких міністрів.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав міжнародні організації ввести санкції проти Нідерландів. Про це повідомляє The Associated Press.

Як повідомляється, у рамках мітингу на підтримку референдуму про розширення повноважень президента Туреччини Ердоган також закликав міжнародні організації ввести санкції стосовно Нідерландів.

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Він також заявив, що не буде ніякого примирення з країною, союзником НАТО, доки Нідерланди не "заплатять" за свої вчинки.

Свого часу таких епітетів "заслужили" і німецькі політики, які теж виступили проти відвідин Президента Туреччини Ердогана Німеччини. На це міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що Президент Туреччини "пересік червону лінію, яку не можна перетинати".

Слід зазначити, що міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу мав намір виступити у Роттердамі на мітингу перед вихідцями з Туреччини. Він планував агітувати їх голосувати за поправки до Конституції, які мають посилити повноваження президента Таїпа Ердогана.

Після цього під стінами будівлі консульства у Роттердамі розпочались масові мітинги та сутички.

Теги: Політика Туреччина Нідерланди Санкції
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