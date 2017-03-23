Вороненков був важливим свідком у справі Януковича, – речник МВС

Вороненков був важливим свідком у справі, яку розслідує військова прокуратура щодо держзради президента Януковича. Тому саме вона, швидше за все, візьметься за розслідування його вбивства.
Про це сайту 24 повідомив речник МВС Артем Шевченко.
Наразі київська поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст 115 (умисне вбивство). Надалі, можливо, це вбивство будуть розслідувати інші органи.
Шевченко також зазначив, що вбивство є політичним і українські правоохоронці будуть робити усе, аби швидше його розкрити.
Нагадаємо, Вороненкова вбив невідомий 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві. Охоронець встиг поранити кілера, останній помер у лікарні. Українські правоохоронні органи вважають вбивство замовним політичним. Документи, які знайшли у ймовірного вбивці, свідчать, що він був українцем.
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