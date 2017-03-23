Вороненков не жив в готелі, біля якого його вбили: з’явились деталі

Журналісти дізнались, що колишній депутат Державної Думи Росії Денис Вороненков, не жив у готелі "Прем’єр-Палас", поблизу якого його вбили.

Як розповіли охоронці готелю екс-депутат Держдуми Росії не мешкав у цьому готелі і навіть сьогодні не заходив у приміщення готелю, просто йшов повз.

Раніше ще один колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов повідомив, що Вороненков йшов на зустріч із ним.

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Генеральний прокурор Юрій Луценко уже назвав цю подію "звичною для Кремля показовою стратою свідка".

Нагадаємо, 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві вбили колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова. Охоронець убитого екс-депутата встиг поранити ймовірного кілера. Їх обох госпіталізували. Вбивство Вороненкова сталося на очах журналістів.