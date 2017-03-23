Вороненков передбачив свою смерть

Колишній депутат Держдуми Росії Денис Вороненков знав, що Кремль хоче його знищити.

Про це він розповів у коментарі виданню "Гордон", що було опубліковано за 1,5 години після вбивства політика.

"Хочете запитати, чи є у мене гарантії власної безпеки? Ні, їх ні в кого немає. Сидів зі мною в комітеті Держдуми Луговий – покидьок, який бігав по всьому Лондону за своїм другом Литвиненком, і хлюпнув в його чашку полоній вартістю у 30 мільйонів євро. Зараз Лугового охороняє та ж шоста служба Управління власної безпеки ФСБ, яка фальсифікує проти мене кримінальну справу", – зауважив він.

Також він наголосив, що у Росії люблять повторювати таке психічне навіювання, як "Брехня задля спасіння".

"Як я зрозумів, тут очевидна ментальна деградація, тепер уже і вбивство на благо. Росія – держава, яка так знищує людей. Розумію, що в Росії система хотіла б знищити і мене, зробити мені боляче, щоб я не міг дихати. Також на російських центральних телеканалах вже щосили кричать: мовляв, потрібно обміняти Вороненкова на Сущенка, а якщо не вийде – вбити, як Бандеру. Люди в Росії зійшли з розуму, вони є нездоровими", – стверджував колишній депутат Держдуми.

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Додамо, що журналіст Юрій Бутусов розповів, що за 4 хвилини до свого вбивства Вороненков йому відіслав посилання на вищезазначене інтерв’ю.

"Останнє повідомлення Денис Вороненков написав мені сьогодні об 11.21 – переслав своє останнє інтерв'ю, яке називається "У Росії кричать, що потрібно обміняти мене на Сущенка, а якщо не вийде – вбити як Бандеру". Написав: "На одному диханні читається". А через чотири хвилини, об 11.25, відразу після відправки мені цього повідомлення російський диверсант розстріляв Вороненкова в центрі Києва", – наголосив він.

Додамо, що одним із останніх повідомлень Дениса Вороненкова у Twitter було таке:

Сначала сбитый лётчик! Теперь посол РФ. Что дальше? — Денис Вороненков (@DenisVoronenkov) 19 грудня 2016 р.

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Нагадаємо, колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві.



Зауважимо, що охоронець зумів поранити кілера, і обох госпіталізували. Однак, згодом стало відомо, що ймовірний убивця політика також помер.