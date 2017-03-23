Вороненков планував створити потужний центр розслідувань

Вбитий екс-депутат Держдуми Росії Денис Вороненков мав намір створити "Центр україно-російських розслідувань".
Про це написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Facebook.
За його словами, Вороненков поділився описом свого проекту за два дні до загибелі.
Вбитий екс-депутат хотів, щоб Центр був автономним, але працював у щільному контакті з українськими правоохоронними структурами.
Він планував, що початковий вибір об'єктів розслідувань і їх хід мав узгоджуватися з ГПУ і СБУ.
Результатом діяльності структури будуть матеріали, які передаватимутья в правоохоронні структури України та країн-союзників задля припинення протиправних дій російських корупціонерів, спонсорів агресії щодо України, а також їхніх пособників на території самої України і з числа українських громадян,
– мовиться у довідці Вороненкова.
Екс-депутат планував сам очолити такий Центр.
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Нагадаємо, за словами екс-депутата Держдуми Ілля Пономарьова, Вороненков розслідував відмивання грошей російськими правоохоронцями. Він підозрює, що до його вбивства можуть бути причетні фігуранти цієї справи.