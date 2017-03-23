Вороненкова могли вбити терористи Донбасу, – екс-депутат Думи

Колишній депутат Держдуми Росії та екс-силовик вважає, що вбивством Дениса Вороненкова в центрі Києва стоїть Росія.

Таку думку він висловив у коментарі виданню "Газета.ру".

"Я б оцінив так: ймовірність російського сліду понад 90%. Найбільш вірогідний варіант – незрозумілі формування в "ЛНР" і "ДНР". Там є купа зброї, досвід усунення людей. Я не виключаю, що вони зробили такий подарунок російській владі", – зауважив колишній силовик.

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Нагадаємо, уранці 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві сталася стрілянина. Згодом з'ясувалося, що вбили колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова.



Зауважимо, що його охоронець, який виявився працівником однієї з українських спецслужб, зумів поранити вбивцю, однак і сам зазнав серйозного поранення. У результаті обох госпіталізували. Опісля стало відомо, що кілер все ж помер у лікарні.



За словами генпрокурора Юрія Луценка, слідство наразі розглядає дві версії – вбивство свідка у справі Януковича та вбивства внаслідок справи щодо контрабанди з боку ФСБ під прикриттям президента Росії Володимира Путіна.



Додамо, що Денис Вороненков знав, що Кремль хоче його вбити.