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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Ворожі снайпери розстріляли екіпаж волонтерів: є поранені

16:44, сьогодні 803 Читать новость на русском
Волонтерка Юлія Толмачова
Волонтерка Юлія Толмачова / zhzh.info

В зоні АТО ворожі снайпери поранили двох українських волонтерів. Це Юлія Толмачова та Сергій Адомяк. Також поранення отримав боєць, що їхав з ними.

Про це повідомив волонтер Богдан Ковальов.

Він наголосив, що стан обох – не тяжкий.

"Тримайте кулаки, моліться, підтримуйте. У нас в команді є поранені. Волонтери потрапили під снайперський вогонь з боку сепарського терикону", – написав волонтер.

В соцмережах також повідомляють, що це трапилося в районі Зайцевого.

"Поранення в живіт. Водій важче. Боєць що з ними їхав теж поранений", – написала прес-офіцер 72-ї окремої механізованої бригади Олена Мокренчук.

Нагадаємо, за минулу добу, 7 березня, бойовики обстріляли українські позиції 108 разів. Четверо українських військових поранено, троє – було травмовано.

Теги: Україна Волонтери Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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