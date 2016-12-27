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Воєнний журналіст розповів, чим відрізняється війна на Донбасі від інших конфліктів

22:03, сьогодні 1229 Читать новость на русском
Ось така вона – війна на Донбасі
Ось така вона – війна на Донбасі / Getty Images

Один з небагатьох українських журналістів, що має досвід перебування в багатьох "гарячих точках" світу, Андрій Цаплієнко стверджує, що війна на Донбасі від інших світових воєнних конфліктів відрізняється кардинально, щоправда тут журналісти отримали унікальний досвід.

Таку думку він висловив у коментарі "Радіо Свобода".

Наша війна від тих воєн, які я знімав раніше, відрізняється кардинально. По-перше, ми воюємо проти супротивника, який є значно сильнішим за нашу армію. Знаєте, американські інструктори, які приїжджають до нас, відверто зізнаються, що багато чому ми можемо їх навчити. Тому що американці ніколи не воювали проти супротивника, який є набагато сильнішим, аніж американська армія. По-друге, в нашому конфлікті настільки активно використовується артилерія, що навіть Югославський конфлікт за інтенсивністю використання артилерії не зрівняється з нашим конфліктом,
– підкреслив Цапілєнко.

За його словами, це вносить певні особливості в роботу представників ЗМІ, бо треба бути постійно готовим до небезпеки опинитися під обстрілом.

Потрібно технічно вивчити, як лунає постріл того чи іншого знаряддя, яких збитків він може завдати. Де потрібно ховатися, якщо ти опинився під обстрілом, як потрібно реагувати. І потрібно знати, яку техніку використовує українська армія, щоб не потрапити в халепу в своїх репортажах,
– додав воєнний журналіст.

Також пан Андрій розповів про унікальний досвід, якого не мали іноземні кореспонденти під час інших воєнних конфліктів.

Німецьким колегам я показав багато доказів участі росіян у війні на Донбасі, і мені здається, що вдалося переконати деяких з них в тому, що тут дійсно присутні кадрові російські війська. У наших журналістів є унікальний досвід співпраці з військовими. Німецькі журналісти активно цікавилися цим досвідом. Я знаю не так вже й багато конфліктів в світі, де журналістів допускають на самий "передок". Журналісти фактично є безпосередніми свідками бойових дій. Це унікальний досвід,
– резюмував Цаплієнко.

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Теги: Україна Війна на Донбасі ЗМІ журналісти Збройні Сили України війна
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