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Воїн АТО, уродженець Росії, повідомив, чого ніколи не пробачить Кремлю через його агресію

21:23, 14 жовтня 3624 Читать новость на русском
Командир 109-го окремого батальйону 10 окремої гірничо-штурмової бригади Роман Позняк
Командир 109-го окремого батальйону 10 окремої гірничо-штурмової бригади Роман Позняк / Соцмережі

Командир 109-го окремого батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ Роман Позняк, попри своє російське походження, вважає війну проти Кремля своєю та стверджує, що росіян до України ніхто не кликав.

Про це він розповів у коментарі ресурсу "Апостроф".

Як сповістив військовий, він тривалий час жив у Івано-Франківській області, хоча сім'я його походить з Росії.

"Але для мене це нічого не змінює. Це моя війна. Так, там мої родичі. Але тут мої діти. І я росіян сюди не кликав", – підкреслює він.

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За словами Позняка, у 2008 році він (кадровий військовий і танкіст) звільнився з армії, яка було повністю знищено державою та зайнявся бізнесом – установкою кондиціонерів, однак після Майдану, окупації Криму Росією та вторгнення Кремля на Донбас не зміг залишатися осторонь і пішов захищати Україну.

"Спочатку воював у складі 41-го батальйону 72-ї бригади під Старогнатівкою. А опісля очолив батальйон в 10-ії бригаді", – додає воїн.

Водночас чоловік зауважив, що після того, як став комбатом, у його родині сталася трагедія.

Через два дні після того, як я прийняв батальйон, у мене помер батько. Я в той день ще о 6-й вечора розмовляв з ним скайпом, а близько 10-ї вечора дружина зателефонувала та повідомила: батько помер. Я ніколи не пробачу тій стороні те, що я не зміг попрощатися з батьком, не зміг його поховати, тому що ховали його в Ставропольському краї. Мене одразу попередили: кордон перетнути мені ще, можливо, і дозволять, але на похорон я не потраплю однозначно. Мене одразу ж заарештують – участь в АТО мені не пробачать. А я ніколи не пробачу їм,
– резюмує Роман Позняк.

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини політики Історія АТО Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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