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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Воїн, в якого нікого не було: ким був молодий піхотинець, який загинув на Донбасі

02:06, сьогодні 626 Читать новость на русском
Загиблий український Герой
Загиблий український Герой / 24 Канал

Український боєць з Луганщини, який загинув 6 березня на Донеччині, був сиротою. Йому було лише 20 років.

Про це повідомляє волонтер Ян Осока на своїй сторінці у Facebook.

У нього не було батьків, він тільки почав збирати гроші на власну оселю, він не встиг створити сім'ю. Доля дала йому так мало, доля не дала звичного багатьом щастя, але встигла забрати життя, яке тривало лише двадцять років і обірвалось у бою за щастя інших,
– пише волонтер.

Боєць Олександр Веремеєнко (позивний "Фартовий") народився у місті Старобільськ Луганської області. Він виріс сиротою. В 2016 років підписав із Збройними силами України контракт на три роки. З жовтня минулого року – перебував в зоні АТО.

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Його життя обірвалося 6 березня в районі селища Водяне Волноваського району Донецької області внаслідок кульового поранення, отриманого під час бою.

Завтра, післязавтра, через рік ми будемо вітатись, цілуватись, сміятись, розмовляти з рідними, коханими, дітьми, батьками. Ми будемо робити це безтурботно та щасливо, весело та спокійно. Заради цього й впав на Сході один хлопець, в якого не було нікого,
– додав волонтер.

Поховають Героя завтра, 8 березня, у селі Чмировка Старобільського району Луганської області.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Жертви
Джерело: 24 Канал
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