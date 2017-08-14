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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

Воїни АТО звернулися до матерів футболістів "Динамо-2"

15:05, сьогодні 691 Читать новость на русском
Футбол
Футбол / stepnews.ks.ua

За весь час проведення АТО взяття Маріуполя – чи не головна стратегічна перемога України.

Сьогодні зосереджені величезні сили для його захисту і недопущення повтору ситуації.

Так почали свій лист до матерів футболістів "Динамо-2" українські воїни, які несуть службу в зоні АТО, передає "ДС".

"У зв'язку із цим дуже неприємно здивувало звернення матерів динамівських гравців з проханням перенести матч з Маріуполя. Хотілося б поставити їм кілька питань, нехай і риторичних. В яких військкоматах на обліку стоять їхні діти і чи проходять службу в армії? Віддають вони собі звіт у тому, що під Маріуполем стоять ровесники, однолітки їхніх дітей у бронежилетах і ризикують життям, зокрема і для того, щоб у місті було свято футболу? Чи пишуть вони воєнкому так само переконливо задіяти їхніх дітей на захист країни, як вони просять владу перенести матч з українського міста?" пишуть бійці АТО.

За їхніми словами, подібні заяви зараз це прямий поштовх до зростання сепаратизму.

"Ми, люди з різних областей України, сьогодні обороняємо Маріуполь. Але що повинні відчувати жителі Маріуполя і що вони відчуватимуть, якщо держава відбере у міста футбол? Людям тут дуже непросто. І головне, чого не можна допустити, це щоб вони відчули себе покинутими та ізольованими", закликають українські воїни.

Вони нагадують, що в зоні АТО вони знаходяться, щоб місто жило спокійно.

"І нам вдається це забезпечити в прямому сенсі. Але якщо Маріуполь буде позбавлений прав інших українських міст, то виникає логічне запитання: "А навіщо тоді все це і за що ми ризикуємо життям?" дивуються українські воїни.

Напередодні футбольна громадськість Маріуполя написала звернення до президента.

Теги: АТО Маріуполь
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