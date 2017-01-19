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Воїни Путіна здійснюють наступ на Пальміру

07:35, сьогодні 450 Читать новость на русском
Російський солдат у Сирії
Російський солдат у Сирії / Соцмережі

Російські окупаційні війська за підтримки урядових військ Сирії ведуть наступ проти повстанців "Ісламської держави" в районі Пальміри.

Про це повідомили у Генштабі РФ, передає РБК.

Також зазначається, що дії коаліції, яку очлили США, під містом Мосул в Іраку "звелися до витіснення у східну частину Сирії значних сил ІД".

Відтак, бойовики "Ісламської держави" перекидають зброю, вибухівку, живу силу в напрямку Пальміри, Дейр-Ез-Зора, а також прикордонного з Туреччиною міста Ель-Баб.

Як відомо, Пальміра перебуває під контролем "Ісламської держави" з початку грудня 2016 року.

Читайте також: Росія продовжує стягувати зброю до Сирії, – FoxNews

Нагадаємо, 29 грудня російський президент Володимир Путін погодився скоротити військову присутність у Сирії, однак перемир'я протрималось недовго.

Теги: Новини Росії Політика Війна у Сирії Ісламська держава
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