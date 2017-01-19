Воїни Путіна здійснюють наступ на Пальміру

Російські окупаційні війська за підтримки урядових військ Сирії ведуть наступ проти повстанців "Ісламської держави" в районі Пальміри.
Про це повідомили у Генштабі РФ, передає РБК.
Також зазначається, що дії коаліції, яку очлили США, під містом Мосул в Іраку "звелися до витіснення у східну частину Сирії значних сил ІД".
Відтак, бойовики "Ісламської держави" перекидають зброю, вибухівку, живу силу в напрямку Пальміри, Дейр-Ез-Зора, а також прикордонного з Туреччиною міста Ель-Баб.
Як відомо, Пальміра перебуває під контролем "Ісламської держави" з початку грудня 2016 року.
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Нагадаємо, 29 грудня російський президент Володимир Путін погодився скоротити військову присутність у Сирії, однак перемир'я протрималось недовго.
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