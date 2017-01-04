Воїни ЗСУ постраждали внаслідок масивного обстрілу терористів Донбасу

Упродовж минулої доби бойовики 39 разів обстрілювали позиції Збройних сил України в районі проведення Антитерористичної операції.

Про це йдеться у традиційному зведенні прес-центру штабу АТО.

Так, на Маріупольському напрямку з мінометів бойовики обстрілювали Широкине.

Крім того, з озброєння БМП та гранатометів неодноразово вели вогонь по Широкиному, Павлополю, Мар’їнці та Водяному.

Зауважимо, що по Широкиному та Талаківці також вогонь вели снайпери.

Щодо Луганського напрямку то тут, терористи застосовували гранатомети та стрілецьку зброю, внаслідок чого постраждала Новозванівка.

На Донецькому напрямку окупанти з 82 міліметрових мінометів обстрілювали Луганське, а з гранатометів та стрілецької зброї – вели вогонь по українських позиціях в районі Майорська, Зайцевого, Луганського, Авдіївки та Пісків.

Також у штабі зазначили, що внаслідок бойових дій два українських військовослужбовці зазнали поранень.

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