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Воїни ЗСУ постраждали внаслідок масивного обстрілу терористів Донбасу

09:31, сьогодні 1828 Читать новость на русском
Терористи не припиняють обстрілювати Донбас
Терористи не припиняють обстрілювати Донбас / Соцмережі

Упродовж минулої доби бойовики 39 разів обстрілювали позиції Збройних сил України в районі проведення Антитерористичної операції.

Про це йдеться у традиційному зведенні прес-центру штабу АТО.

Так, на Маріупольському напрямку з мінометів бойовики обстрілювали Широкине.

Крім того, з озброєння БМП та гранатометів неодноразово вели вогонь по Широкиному, Павлополю, Мар’їнці та Водяному.

Зауважимо, що по Широкиному та Талаківці також вогонь вели снайпери.

Щодо Луганського напрямку то тут, терористи застосовували гранатомети та стрілецьку зброю, внаслідок чого постраждала Новозванівка.

На Донецькому напрямку окупанти з 82 міліметрових мінометів обстрілювали Луганське, а з гранатометів та стрілецької зброї – вели вогонь по українських позиціях в районі Майорська, Зайцевого, Луганського, Авдіївки та Пісків.

Також у штабі зазначили, що внаслідок бойових дій два українських військовослужбовці зазнали поранень.

Читайте також: Масштаби вражають: скільки насправді російської техніки і кадрових військових зараз на Донбасі

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Збройні Сили України Зброя Міністерство оборони України Новини Донецька Луганськ
Джерело: 24 Канал
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