Воїни ЗСУ вкотре постраждали внаслідок інтенсивних обстрілів терористів Донбасу

Минулої доби в зоні проведення Антитерористичної операції було проведено 46 обстрілів по українських позиціях з боку терористів.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО.

Так, за словами військових, на Маріупольському напрямку з 82-міліметрових мінометів терористи обстрілювали Водяне, а з гранатометів та стрілецької зброї – Мар’їнку, Широкине, Талаківку, Чермалик, Павлопіль та Гнутове.

Прес-центр штабу АТО підкреслює, що по Широкиному вогонь вела БМП.

На Донецькому напрямку бойовики з мінометів різних калібрів обстрілювали Зайцеве, Авдіївку та Луганське.

Крім того, з гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по Красногорівці, Авдіївці та Опитному, а по Луганському вогонь вела БМП.

Щодо Луганського напрямку, то в районі Сизого незаконні збройні формування застосували БМ-21 Град і з Мінометів неодноразово вели вогонь по Троїцькому, а з гранатометів по Станиці Луганській та Новозванівці.

Також по Новозванівці терористи вели вогонь і з протитанкових керованих ракетних комплексів, а по Троїцькому вогонь вів снайпер.

У результаті таких інтенсивних обстрілів п’ять українських військових було поранено.

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