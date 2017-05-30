Возз’єднання з родиною: Порошенко привітав українців з ратифікацією Угоди про асоціацію

Президент України Петро Порошенко привітав громадян України з ратифікацією Сенатом Нідерландів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Відеозвернення з’явилось на Youtube-каналі Адміністрації Президента.

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Вдень 30 травня Сенат Нідерландів схвалив ратифікацію Угоди про асоціацію України з Євросоюзом. За проголосувало 89 з 150 депутатів палати.

Президент України радісно відреагував на таке рішення, хоча визнає, що шлях до цього виявився довгим і набагато складнішим, ніж уявляли собі на старті цього процесу.

Порошенко каже, що знає, чому так трапилось.

Кремль, вражений хронічною українофобією, капостив нам на кожному кроці. Він використовував всі наявні ресурси: гроші, пропаганду, брехню, інтриги, розвідувальні структури, групи впливу… Йому підігравали антиєвропейські популістські сили всередині Євросоюзу, які використовували наявні бюрократичні зачіпки та вигадували нові. І все це робилось з єдиною метою – унеможливити ратифікацію угоди, поховати її та зупинити курс України на возз’єднання з європейською родиною,

– переконаний Порошенко.

За словами глави держави, історична угода для України опинилась під реальною загрозою через затяжну процедуру ратифікації у Нідерландах.

Окремо за підтримку Порошенко подякував, як він його назвав, своєму другу – прем’єр-міністру Нідерландів Марку Рютте.

Нідерланди мають завершити процес ратифікації відповідно до національних положень. Закон ще має підписати король, далі його опублікують в Офіційному журналі Нідерландів і здадуть на зберігання документ про ратифікацію Генеральному секретаріату Ради.

Угода про Асоціацію Україна – ЄС набере чинності в перший день другого місяця, що настає після дати здачі на зберігання останньої ратифікаційної грамоти або останнього документа про затвердження.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом повноцінно вступить у дію вже в липні 2017 року.

Нагадаємо, дотепер Нідерланди залишались єдиною державою ЄС, яка не ратифікувала угоду щодо більш тісної політичної, безпекової та торгової співпраці з Україною.



Європарламент 16 вересня 2014 ратифікував Угоду синхронно з Верховною Радою України (у вигляді телемосту за допомогою технології Skype). За ратифікацію проголосувало 355 депутатів Верховної Ради та 535 депутатів Європарламенту.



1 листопада 2014 року набрало чинності тимчасове застосування Угоди, яке відкрило українським виробникам європейські ринки.