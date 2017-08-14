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Вперше у житті: Саакашвілі спробував зробити селфі

05:40, сьогодні 204 Читать новость на русском
Міхеїл Саакашвілі
Міхеїл Саакашвілі / Getty Images

Колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі ще ніколи не робив селфі, споглядаючи на себе у дзеркалі, однак все колись буває уперше.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Перший раз в житті спробував зробити таке селфі. Дуже скоро взагалі не буде часу дивитися в дзеркало", – підкреслив політик.

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Крім того, Саакашвілі опублікував фото результату такої спроби.

До слова, напередодні нардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук також вдався до неабиякого експерименту.

Теги: Новини України Новини політики Міхеїл Саакашвілі
Джерело: 24 Канал
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