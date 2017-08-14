Вперше у житті: Саакашвілі спробував зробити селфі

Колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі ще ніколи не робив селфі, споглядаючи на себе у дзеркалі, однак все колись буває уперше.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. "Перший раз в житті спробував зробити таке селфі. Дуже скоро взагалі не буде часу дивитися в дзеркало", – підкреслив політик. Читайте також: Пранкери зателефонували до Саакашвілі: політик буде "мочити" Порошенка та олігархів всюди Крім того, Саакашвілі опублікував фото результату такої спроби. До слова, напередодні нардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук також вдався до неабиякого експерименту.