Вперше в історії до Лондона прибув прямий вантажний поїзд із Китаю

Він був у дорозі 18 днів і проїхав понад 12 тисяч кілометрів.
Товарний потяг відправився із провінції Чже-Цян 3 січня. Він проїхав через Китай, Казахстан, Росію, Білорусь, Польщу, Німеччину, Бельгію, Францію і тунелем через Ла-Манш дістався до британської столиці.
Читайте також: Президент Китаю прагне знищення ядерної зброї
Поїзд перевозив одяг, сумки, тканини і товари для дому. Цей спосіб транспортування дешевший за авіаперевезення і швидший за морське. Цей маршрут у Китаї назвали "новим шовковим шляхом".
Лондон став 15 європейським містом, з яким країна налагодила залізничне вантажне сполучення.
Коментарі