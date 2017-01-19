Вперше в історії до Лондона прибув прямий вантажний поїзд із Китаю

Він був у дорозі 18 днів і проїхав понад 12 тисяч кілометрів.

Товарний потяг відправився із провінції Чже-Цян 3 січня. Він проїхав через Китай, Казахстан, Росію, Білорусь, Польщу, Німеччину, Бельгію, Францію і тунелем через Ла-Манш дістався до британської столиці. Читайте також: Президент Китаю прагне знищення ядерної зброї Поїзд перевозив одяг, сумки, тканини і товари для дому. Цей спосіб транспортування дешевший за авіаперевезення і швидший за морське. Цей маршрут у Китаї назвали "новим шовковим шляхом". Лондон став 15 європейським містом, з яким країна налагодила залізничне вантажне сполучення.

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