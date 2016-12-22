Вперше за рік у Києві народилася унікальна трійня

У столиці України вперше у 2016 році народилася трійня.

Дівчата народилися на 29-му тижні вагітності, але дихають самостійно, повідомляє ТСН.

Трійня є унікальною з кількох причин. По-перше, це перша трійня в Києві за весь рік. По-друге, найчастіше троє дітей є наслідком штучного запліднення, тоді як ці немовлята з'явилися природнім шляхом. А по-третє, їхня мама вирішила народжувати самостійно і відмовилася від кесаревого розтину.

Через те, що дівчата з'явилися на світ раніше, у лікарні дівчата пробудуть щонайменше три місяці.

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Батьки вже визначилися з іменами для двох дівчат. Їх назвуть – Богданою і Світланою. Третю дівчинку, ймовірно, назвуть Ілоною.