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Вперше за сім років НАТО підвищив витрати на оборону

18:18, сьогодні 136 Читать новость на русском
У НАТО вперше за тривалий час підвищили витрати на оборону
У НАТО вперше за тривалий час підвищили витрати на оборону / Getty images

Оборонні витрати країн-членів НАТО вперше з 2010-го року були підвищені.

Про це йдеться у звіті Альянсу за 2016 рік.

Так, у 2015 році ця сума становила 2,4% ВВП держав-членів Альянсу, а у 2016-му зросла до 2,43%.

"Спостерігається прогрес, але робота ще явно не виконана. Досі витрати серед членів альянсу не є справедливими. Реалістично (досягти) показника в 2% від усіх союзників", – цитують у звіті слова генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Як зазначив він, йдеться не лише про призов з боку США.

В інтересах Європи – витрачати більше на оборону. Нам ще належить довгий шлях, але, щонайменше, після декількох років спаду ми починаємо спостерігати зростання,
– додав Столтенберг.

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Для порівняння, у 2016 році лише чотири члени альянсу – Естонія, Греція, Польща і Великобританія витратили на Альянс очікувані 2% від свого ВВП. Натомість, Франція внесла на потреби НАТО 1,79%, а Німеччина – 1,2%.

Загалом європейські члени НАТО торік внесли до бюджету організації 1,47% свого загального ВВП. Роком раніше цей показник становив 1,44%.

Головним джерелом фінансування Північно-Атлантичного Альянсу залишаються США. У 2016-му офіційний Вашингтон вніс на потреби НАТО 3,61% від свого ВВП.

Що цікаво, після своєї інавгурації у січні 2017-го 45-й президент США Дональд Трамп назвав НАТО "застарілою організацією". Він заявив, що країни-учасниці не фінансують НАТО належним чином, і він не може ефективно боротися з міжнародним тероризмом.

Теги: гроші НАТО Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Джерело: 24 Канал
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