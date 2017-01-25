Впіймали "беркутівця", який був у розшуку

За побиття активістів громадського руху "Автомайдан" під час Революції Гідності затримали екс-"беркутівця".

Про це повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ.

"Беркутівця" затримали 24 січня. Від суду просять застосувати щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затриманий тривалий час перебував у розшуку. Його підозрюють у співучасті у побитті автомайданівців 22 – 23 січня 2014-го на вулицях Щорса та Грушевського.

Також йому інкримінують службове підроблення рапорту та надання завідомо неправдивих показань, поєднаних з обвинуваченням активістів у тяжких злочинах.

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