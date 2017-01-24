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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Впливове видання спрогнозувало обвал економіки Східної Європи

08:31, сьогодні 775 Читать новость на русском
Сильно страждають країни Прибалтики та Болгарія
Сильно страждають країни Прибалтики та Болгарія / Getty Images

Через постійний відтік кадрів економіка країн Східної Європи може серйозно постраждати.

Таку думку висловили аналітики видання The Economist.

Видання зазначає, що у країнах Центральної і Східної Європи рівень народжуваності зараз низький, а еміграції – високий. У свою чергу скорочення працездатного населення відлякує інвесторів, а це шкодить економічному зростанню.

Експерти пояснили, що працівники зі Східної Європи переїжджають за кордон, бо там якісніше життя та умови праці.

На думку аналітиків, країнам Східної Європи потрібно навчитися приваблювати працівників, щоб не довелося поступатися своєю економікою.

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Теги: Україна безробіття Євросоюз
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