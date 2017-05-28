Вповільнення білків: американські вчені розробили нові способи протидіяти раку

Американські біологи навчилися пригнічувати або сильно уповільнювати ріст ракових пухлин.

Домоглися вони цього, блокуючи роботу білка, необхідного для запуску процесу поділу будь-яких живих клітин, пише Science. "Ми знали, що молекули білка TSN частіше зустрічаються в ракових клітинах, ніж в їх здорових аналогах, і наше дослідження показує, що блокування його роботи може уповільнити або зупинити надшвидке зростання раку", – заявив Рейяд Ельбарбарі з університету Рочестера (США).

Однією з відмінних рис ракових клітин є те, що вони поглинають багато поживних речовин і кисню, використовуючи їх для свого безконтрольного зростання і розмноження.

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В останні роки вчені активно намагаються зрозуміти, як їм вдається це робити, і використовують отримані дані для створення ліків, що зможуть "удушити" ракові клітини або перешкоджають їх розмноженню.