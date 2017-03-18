Впритул до окупанта: на Херсонщині провели мітинг біля кордону із окупованим Кримом

17 березня на прикордонному Чонгарі група з посадовців та журналістів влаштувала ходу до російського пункту пропуску, щоб нагадати загарбнику, що Крим – це Україна.

На українську делегацію чатували зелені чоловічки, які все знімали на камеру. Коли ж учасники імпровізованого мітингу заспівали гімн України, росіяни пригнали на контрольний пункт військову машину.

Оце маємо пояснити всім нашим партнерам, що це очікує всю Європу. Загроза над ними вже настільки нависла. Тому у вас немає іншого шляху, іншого виходу, як починати з Криму, з кримських татар, з України,

– заявив голова Меджлісу Рефат Чубаров.

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Нагадаємо, що на Чонгарі встановили українську телевежу. Пізніше з'явилось повідомлення міністра інформаційної політики Юрія Стеця, що російське ФСБ намагалося заглушити сигнал телевежі.