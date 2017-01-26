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Чи врахував Бальчун в оцінці корупції доходи його співробітників від розподілу вагонів?, – Каленков

12:45, сьогодні 54 Читать новость на русском
Олександр Каленков
Олександр Каленков / hromadskeradio.org

За 24 дня січня 2017 року ПАТ "Укрзалізниця" забезпечила підприємства гірничо-металургійного комплексу парком піввагонів під управлінням Центру транспортної логістики тільки на 17% від їх потреб.

Про це повідомив президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, пише uaprom.

"На жаль, брак піввагонів для потреб гірничо-металургійного комплексу стає вже традиційним. За підсумками 24-ох днів січня висновок знову невтішний: "Укрзалізниця" забезпечила підприємства ГМК парком піввагонів під керуванням ЦТЛ тільки на 17% від їх потреб, тоді як по ринку в цілому ця цифра становить 30% (а окремі "обрані" приватні компанії забезпечені на 95-100%, причому на їх перевезеннях залучено близько 40% парку піввагонів УЗ)", – зазначив він.

Незначне зростання (з 15% до 17%), швидше за все, пов'язане із сезонним зниженням обсягів перевезень будівельних вантажів. "Але принципового рішення про розподіл піввагонів між дирекціями "Укрзалізниці" пропорційно їхньому навантаженню (а потім, відповідно, і між вантажовідправниками) керівництвом УЗ так і не прийнято. І про причини тут можна тільки здогадуватися", – констатував О. Каленков.

"Але очевидно, що вирішувати прикладні завдання щодо підвищення прозорості в питанні розподілу вагонів під керуванням ЦТЛ – це не те ж саме, що красиво розповідати про хід "реформ" на засіданні Кабміну. Поки ж, схоже, залишається тільки погодитися з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном, за оцінкою якого з 27 змін, запланованих главою УЗ Войцехом Бальчуном, виконано лише одне: розпочато активну PR-кампанію", – зазначив глава "Укрметаллургпрома".

При цьому, за його словами, комплаєнс-офіс і пасажирський філія "Укрзалізниці" створені тільки на папері, а решта пунктів відверто провалені. "Цікаво, чи врахував Бальчун в оцінці корупції в УЗ в обсязі 1 млрд грн доходи його співробітників/фірм-прокладок від непрозорого розподілу вагонів? Або він хоче цю суму потроїти за рахунок скасування розпорядження КМУ №209-р та отримання можливості встановлювати тарифи на свій розсуд? Поки Бальчун і його команда залишаються неймовірно байдужими до наших звернень з приводу впровадження справедливого розподілу вагонів "Укрзалізниці", і це нас дивує. Але ми не зупинимося і змусимо їх працювати прозоро", – констатував О. Каленков.

Теги: Укрзалізниця Войцех Бальчун металургія Кабінет Міністрів України
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