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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Врегулювання конфлікту на Донбасі ситуативне, – експерти

17:06, сьогодні 302 Читать новость на русском
Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / wartime.org.ua

В української влади відсутня чітка стратегія щодо врегулювання конфлікту на сході України.

Про це пише "Інтерфакс-Україна", посилаючись на дані опитування експертів Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.

Згідно з результатами опитування, 23 з 36 експертів вважають, що у Україна не має стратегії врегулювання конфлікту на Донбасі, а дії її влади ситуативні. Тільки 10 експертів впевнені, що певна стратегія існує та реалізовується в тій чи іншій мірі.

Третина респондентів назвали політику держави щодо конфлікту на Сході України непослідовною.

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Більшість опитаних вважає доцільним рішення РНБО щодо припинення переміщення вантажів через лінію розмежування в зоні АТО. І лише десять – проти таких заходів.

"13 експертів вважають, що в перспективі економічна блокада повинна бути збережена, однак також повинні підтримуватися гуманітарні відносини (виплата пенсій, переміщення людей, поставки води та електрики). 7 експертів впевнені, що необхідно дозволити торгівлю критично важливими товарами (продовольчими і товарами щоденного використання в побуті з боку України і антрацит від непідконтрольних територій) і максимально підтримувати гуманітарні зв'язки. Тільки п'ять опитаних вважають, що необхідно максимально розірвати відношення з непідконтрольними територіями", – пише видання.

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Опитування проводилось з 5 по 15 травня 2017 року і мало на меті з'ясувати оцінки блокади торгівлі з тимчасово окупованими територіями та її наслідки, ефективность дій влади з цього питання та отримання рекомендацій щодо наступних заходів української влади.

Всього опитали 36 експертів.

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі Блокада
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