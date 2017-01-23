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Все, квота на збіги вичерпана, – Майкл Щур про "неочікувані" результати розслідування резонансних справ

14:32, сьогодні 695 Читать новость на русском
Майкл Щур
Майкл Щур / 24 Канал

Результати розслідування резонансних справ наводять на думку, що Україна – це країна фантастичних чудес, неймовірних історій та надзвичайних подій.

До такого висновку можна прийти після того, як нардеп Пашинський посеред ночі стріляє у людину, і виявляється невинним. Перший заступник голови фракції партії "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко зустрічається у Відні з міністром екології епохи Януковича Злочевським, і через тиждень ГПУ закриває проти останнього розслідування. Коли син бізнесмена Толстошеєва на дорогому позашляховику збиває на смерть на тротуарі жінку, і він невинен, адже в нього виявили епілепсію, симптомів якої не було ні до, ні після аварії. І все це – неймовірні збіги.

І як мені не вірити, що це нормально, коли в країні так часто трапляються неймовірні збіги. Коли щоразу у резонансній справі невинними виявляються Пашинський, Аваков, Кононенко, Злочевський, Толстошеєв, а постраждалими – люди, чиї прізвища нікому нічого не говорять. Якась одна із цих випадковостей може бути збігом. Але щоб усі? Так, я усвідомлюю, трапляються абсолютно неймовірні збіги. Все, квота на збіги вичерпана,
– заявив Майкл Щур.

Повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" дивіться за посиланням.

Теги: Україна Розслідування
Джерело: 24 Канал
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