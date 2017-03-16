"Всі клоуни, а отже і він також", — Snoop Dogg відповів на заяву Трампа

Президент США розсердився на нове відео американського репера. Втім, Snoop Dogg також не забарився із відповіддю.

За словами Snoop Dogg’а, так він бачить реальність і хоче показати, що не варто боятися говорити те, що думаєш.

Президента США відео неабияк розсердило. Дональд Трамп у своєму твіттері написав, що якби Snoop Dogg зняв такий кліп за часів його попередника Обами, то виконавця вже давно посадили б у в'язницю.

Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg, failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 березня 2017 р.

Кліп уже встиг спричинити багато фурору, проте сам виконавець вибачатися не збирається.

Він говорив, що всі клоуни, а отже і він також. Звичайно, всі знають, що наставляти зброю на президента протизаконно, але Трамп уже перейшов межу. Крім того, це була іграшкова зброя, – відповів Snoop Dogg.

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