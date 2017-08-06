Всього за добу в Україні зафіксовано понад 300 пожеж

Рекордна кількість спалахів сталася на Миколаївщині. Там здебільшого горіла суха трава.

В інших регіонах вогонь знищив великі масиви лісів. Горіло також сьогодні на Херсонщині, Вінниччині, Одещині.

Як повідомляють в Державній службі з надзвичайних ситуацій: основна причина пожеж – людська легковажність при користуванні вогнем на відпочинку.

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До того ж, місцеві мешканці продовжують палити сміття на природі. Також, ситуацію з пожежами ускладнила ще й аномальна спека.