Вступ-2017: Міносвіти подовжило термін подачі документів до вишів на бюджет

Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення про продовження терміну подачі оригіналів документів на бюджет.

Про це повідомляє прес-служба Міносвіти із посиланням на лист, який надіслали усім керівникам ВНЗ.

У відомстві повідомили, що управлінці отримали багато прохань збільшити термін подачі документів на держзамовлення. Тож тепер це можна буде зробити до 18:00 5 серпня.

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Не пізніше полудня 7 серпня ВНЗ мають оприлюднити списки зарахованих на бюджет. Невикористані місця держзамовлення розподілять між пільговиками.

МОН нагадує, що претендувати на вакантні місця держзамовлення можуть лише ті, хто зарахований на навчання за контрактом.

Нагадаємо, що у Міносвіти повідомили, що цьогоріч понад 60 тисяч абітурієнтів рекомендовані до зарахування на бюджет.